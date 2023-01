Neuer Kommandant für Feuerwehrabschnitt Mauthausen

Mit einer Neuwahl begann das Feuerwehrjahr für die 18 Feuerwehren des Abschnitts Mauthausen. Der bisherige Abschnitts-Feuerwehrkommandant Christian Schrattenholzer beendete mit Jahresende aufgrund eines Karriere-Sprungs in seinem Beruf beim Maschinenhersteller Engel seine Tätigkeit als Abschnittskommandant. In Langenstein wählten die Kommandanten der Feuerwehren des Abschnittes Mauthausen deshalb außerhalb der sonst üblichen Wahlperioden Christoph Neuhauser zu dessen Nachfolger.

Neuhauser ist 33 Jahre alt und Kommandant-Stellvertreter der Freiwilligen Feuerwehr Ried in der Riedmark. In den vergangenen Jahren hat er sich bereits im Feuerwehrwesen des Bezirks engagiert, etwa als Bewerter für die Leistungsprüfung Branddienst sowie als Leiter des SVE-Teams im Bezirks-Feuerwehrkommando Perg. Für Bezirks-Feuerwehrkommandant Eduard Paireder sind das beste Voraussetzungen für einen guten Start in Neuhausers neuem Aufgabengebiet.

Gewürdigt wurde anlässlich der Neuwahl, bei der auch Bezirkshauptmann Werner Kreisl anwesend war, die vierjährige Amtszeit des scheidenden Abschnittskommandanten Christian Schrattenholzer. Er habe viele große Projekte wie etwa das Bezirksjugendlager und die Umstellung auf Digitalfunk begleitet und umgesetzt. Paireder: „Christian hat in seinen Sachbereichen im Bezirks-Feuerwehrkommando Perg, hervorragende Arbeit geleistet. Als Feuerwehrkommandant in Obenberg wird er uns noch erhalten bleiben. Leider scheidet er aus beruflichen Gründen aber aus dem Bezirks-Feuerwehrkommando aus. Wir wünschen ihm für seine neue Aufgabe bei der Firma Engel alles Gute und viel Erfolg.“

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper