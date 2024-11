Neuer Kiwanis-Präsident im Mühlviertel

Kindern eine Brücke in die Zukunft bauen – diesem Motto der internationalen Kiwanis-Bewegung wurde der Kiwanis-Club Mühlviertel im abgelaufenen Clubjahr in besonderer Weise gerecht: So wurden etwa 20 Kindergärten im Bezirk mit kindergerechten Hochbeeten ausgestattet. Viele begeisterte junge Besucherinnen und Besucher gab es zudem beim Kinderfest mit Entenrennen in Schwertberg: 4000 Plastikenten schwammen dabei auf der Aist um die Wette. Der Reinerlös der Veranstaltung diente der Finanzierung von Hilfsprojekten.

Das Ziel, Kinder, Jugendliche und Familien in der Region zu fördern, verfolgt auch der neu gewählte Clubpräsident Markus Prader. Darüber hinaus soll das Clubleben interessant und vielfältig gestaltet werden, etwa mit Vorträgen zu wichtigen Themen unserer Gesellschaft wie nachhaltige Energienutzung oder die Chancen und Risiken des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz. Ein kultureller Höhepunkt in der Funktionsperiode von Markus Prader – er ist selbst begeisterter Musiker - wird ein Sommernachtskonzert auf der Burgruine Windegg sein, das in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis der Burgruine Windegg, am 18. Juli 2025 durchgeführt wird. Das Trio "Kirei" um Christoph Traxler wird dabei Werke von Mozart, Smetana, Rachmaninov, Piazzola, im stimmungsvollen Burghof der Ruine zum Besten geben.

