Im Nachhall der Finanzkrise 2009 errichtete die Gemeinde Ried in der Riedmark einen Container-Kindergarten, um den steigenden Bedarf an Kinderbetreuung in der Gemeinde Rechnung zu tragen. Dieser als Provisorium gedachte Bau steht noch immer. Für einen „richtigen“ Kindergarten hat die Gemeinde schon einiges Geld zur Seite gelegt.