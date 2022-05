Neuer JW-Chef Milani will Hürden für Jungunternehmer abbauen

Marco Milani (33) übernahm den Bezirksvorsitz für das Rohrbacher Netzwerk der Jungen Wirtschaft von Marcel Stallinger. Milani ist Eigentümer und Geschäftsführer der Werbeagentur Marketingfuchs in St. Veit im Mühlkreis. "Die Anliegen der jungen Selbstständigen und Gründer sowie die starke Vernetzung untereinander stehen im Fokus unserer Tätigkeit. Gemeinsam packen wir tatkräftig an und bringen neue Ideen zum Sprudeln. Ich sehe in meiner Aufgabe als Bezirksvorsitzender die schöne Gelegenheit, junge Wirtschaftstreibende zu unterstützen und zentrale Themen der Jungen Wirtschaft voranzutreiben", so Milani. Das JW-Team, dem auch die Stellvertreter Andreas Eder von der Bio-Hofbäckerei Mauracher in Sarleinsbach und Karin Haderer-Lackinger vom Kaufhaus Haderer in Lembach angehören, freut sich darauf, viele Veranstaltungen auf die Beine zu stellen. So sind bereits am 23. Juni ein Business-Frühstück in Aigen-Schlägl und am 29. September eine Modenschau in Lembach geplant. "Und wir wollen mithelfen, Stolpersteine wegzuräumen, die jungen Unternehmen den Weg zum Erfolg erschweren: hohe Lohnnebenkosten, lahme Breitbandverbindungen, schwere Bürokratie-Rucksäcke etwa", freut sich Milani auf die zukünftigen Herausforderungen.