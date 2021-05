Neuer Großparkplatz ist ein Angebot für Pendler

FREISTADT. Am Ende zeigten sich dann doch alle Parteien mit dem Ergebnis zufrieden. Noch vor zwei Jahren waren sich Freistadts Bürgermeisterin Elisabeth Teufer (VP) und Infrastrukturlandesrat Günther Steinkellner (FP) wegen der Finanzierung des Pendlerparkplatzes am südlichen Stadtrand von Freistadt öffentlich in die Haare geraten. Das Projekt stand an der Kippe. Bei der Eröffnung am vergangenen Freitag zeigten sich beide wieder versöhnlich. "Der Start war zäh, aber das Ergebnis kann sich sehen lassen. Dazu gibt es eben Verhandlungen", sagte Steinkellner. Und Stadtchefin Teufer ergänzte: "Aus den kompliziertesten Geburten werden die schönsten Kinder. Mit Frauen zu verhandeln, kann mitunter halt schwierig sein."

Erste Ausbaustufe fertiggestellt

Um das Bauvorhaben kostengünstiger zu gestalten, hatte man sich auf eine Projektteilung geeinigt: Mit der finanziellen Beteiligung von zehn Gemeinden im Norden des Bezirks Freistadt wurden in einem ersten Schritt 100 Parkplätze beim ÖAMTC errichtet, außerdem zwei Bushaltestellen mit Wartehütten und elektronischer Fahrgastinformation sowie ein Technikraum. Bei einer entsprechenden Auslastung der Anlage wird eine zweite Ausbaustufe mit weiteren 140 Parkplätzen sowie überdachten Fahrradstellplätzen umgesetzt.

Der Standort für die Anlage sei bestens als Verkehrsdrehscheibe geeignet, sagt Herbert Kubasta, Geschäftsführer des OÖ. Verkehrsverbunds: "Wir befinden uns direkt an der S10-Auffahrt Freistadt-Süd und der Zusammenführung der B38 aus Richtung Bad Leonfelden mit der Landesstraße aus Richtung Lasberg und St. Oswald." Damit könnten vor allem die beliebten Eilbusse nach Linz noch besser genutzt werden. Umgekehrt können aber auch Einpendler nach Freistadt sowie private Fahrgemeinschaften diesen Parkplatz verwenden. Bürgermeisterin Teufer: "Damit entlastet dieser Parkplatz auch die teilweise angespannte Verkehrssituation in den umliegenden Siedlungsgebieten." (lebe)