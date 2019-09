Mit einem vollen Haus wird wohl das Green Belt Center (GBC) in Windhaag am 24. September in seine Herbstsaison starten. Der Vortrag „Der Wolf und wir“ des europaweit tätigen Wolfexperten Max Rossberg trifft einen Nerv in der Region und hat damit alles, um gleich vor Ort einige Diskussionen anzustoßen. Rossberg wird in seinem Vortrag nämlich vor allem auf Herdenschutz und empfohlene Verhaltensweisen für Wanderer, Mountainbiker und Schwammerlsuchende eingehen.