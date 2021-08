Neuer Bauhof um 2,5 Millionen Euro

Mit der Spatenstichfeier wurde das Projekt Bauhof, zusammen mit den Bauträgern und der Bevölkerung, feierlich eröffnet. Der Bau soll sowohl ökologisch nachhaltig erfolgen sowie zukünftig den Arbeitsalltag der Mitarbeiter im Bau- und Wasserbauhof erleichtern. Dafür werden rund 2,5 Millionen Euro investiert. Die Spatenstichfeier hatte für die Gemeinde Schwertberg einen ganz besonderen Stellenwert, denn sobald der Bauhof fertig und bezogen ist, wird das Areal des alten Bauhofes an der Schacherbergstraße für den Abriss freigegeben, um den Weg für den Bau des neuen Gesundheitszentrums freigeben zu können. Seit Anfang August laufen die Arbeiten auf Hochtouren. Die Baustelle wurde von Firma Hentschläger eingerichtet, die Löcher für die Köcherfundamente der Garagen wurden bereits gegraben. Noch im Herbst werden die Fertigteilelemente für den neuen Bauhof angeliefert.

Das 2,5 Mio. Euro teure Projekt soll bis Sommer 2022 errichtet werden. Bereits 92 Prozent der Gewerke wurden erfolgreich vergeben. Es wird in besonders ökologisch nachhaltiger Bauweise (Holzfassade, Fassadenbegrünung, C02-Fühler für Garagen, E-Ladestationen etc.) ausgeführt. Der Bau der Schüttboxen für Lagerzwecke wurde bereits beim Bau des Altstoffsammelzentrums vorgezogen, da sich hier viele Synergien ergaben. Der Gemeinderat beschloss einstimmig Zusatzwünsche der Bauhof- und Wasserbaumitarbeiter in Höhe von rund 80.000 Euro, denn sie waren bei den Vorgesprächen in der Arbeitsgruppe miteingebunden und konnten so auf einige wichtige Punkte hinweisen.