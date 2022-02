Neuer Arzt für Mittertreffling gefunden

Richard Schott, bisher Facharzt für Anästhesiologie und Intensivmedizin im UKH Linz, übernimmt die Stelle als praktischer Arzt für Mittertreffling in der Gemeinde Engerwitzdorf. Nachdem der letzte Arzt kurzfristig abgesprungen war, freuen sich die Gemeindevertreter über diese Lösung besonders. "Mit der Errichtung neuer Praxisräume leistete vor allem die Familie Pachner einen wichtigen Beitrag. Ich freue mich, dass es nun geklappt hat", sagt Bürgermeister Herbert Fürst. "Mit Eröffnung der Praxis stehen die Ordination und die Patienten in Engerwitzdorf für mich an erster Stelle", sagt Richard Schott. Er ist verheiratet und Vater von vier Kindern. Sein Hobby als Sportschütze stellt hohe mentale Anforderungen, die sich auch positiv auf andere Lebenssituationen auswirken.