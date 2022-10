Neuer AK-Leiter

Thomas Jäger ist neuer Leiter der Arbeiterkammer-Bezirksstelle Rohrbach. Der 36-jährige Linzer mit Mühlviertler Wurzeln übernimmt diese Aufgabe von Manfred Riepl, der in die Zentrale nach Linz wechselte. Bevor er 2019 als Rechtsreferent in die AK OÖ gekommen ist, war Jäger unter anderem als Jurist tätig und hat in der Rechtsabteilung der Johannes Kepler Universität gearbeitet.