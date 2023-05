Neuer Ärztlicher Leiter in der Kinderreha kokon

Die Kinder- und Jugendreha kokon in Rohrbach-Berg hat mit Robert Weinzettel einen neuen Ärztlichen Direktor.

Der 55-jährige Kinderarzt, Kinderkardiologe und Facharzt für Anästhesiologie und Intensivmedizin möchte in seiner neuen Funktion die Arbeit seiner Vorgängerin Evelyn Lechner fortsetzen und gemeinsam mit dem multiprofessionellen Team die Kinder- und Jugendrehabilitation weiterentwickeln. "Es ist schön zu sehen, wie hochwertig hier Rehabilitation für junge Menschen betrieben wird. Die Relevanz von Kinder- und Jugendrehabilitation ist mittlerweile in der Gesundheitsversorgung von jungen Menschen angekommen. Es wurde verstanden: Kinder sind keine jungen Erwachsenen. Sie müssen mit ihren eigenen Bedürfnissen und Anforderungen in einem angemessenen Setting ganzheitlich wahrgenommen und behandelt werden", sagt Weinzettel.

Er möchte die Evolution des kokon Rohrbach-Berg weiter vorantreiben und die Reha-Einrichtung weiterentwickeln. Die integrative, gesamtheitliche Betreuung der jungen Patienten sei essenziell für den Behandlungserfolg, ist er überzeugt. Der Mediziner mit zwei Facharztausbildungen – Kinder- und Jugendheilkunde mit Additivfach Pädiatrische Kardiologie sowie Anästhesiologie und Intensivmedizin – war bis 2020 Kardiologischer Leiter der Kinder- und Jugendreha Wildbad Einöd. Bevor er in den Reha-Bereich wechselte, führte er eine eigene Wahl- und Kassenordination.

