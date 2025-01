Neue Zahnärztin ordiniert im Bezirk Freistadt

"Es war immer mein Bestreben, eine eigene Zahnarztpraxis zu führen", sagt Bernadette Hochreiter über ihren Schritt von einer Gruppenpraxis in die Selbstständigkeit. Durch den pensionsbedingten Rückzug von Ingrid Doneus konnte sie dieses Ziel nun verwirklichen. Gemeinsam mit vier Assistentinnen übernahm sie Anfang Jänner die technisch auf den neuesten Stand gebrachte Ordination in der Hauptstraße 29. "Bei mir sind auch Kinder als Patienten ausdrücklich willkommen", sagt die zweifache Mutter. Zu Hochreiters Tätigkeitsbereich zählen Prophylaxe, konservierende Zahnbehandlung, prothetische Versorgungen und Oralchirurgie.

Ihre Freizeit verbringt die Zahnärztin mit ihrer Familie in Freistadt. Dort ist ihr Mann Martin übrigens Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr. "Ich freue mich schon auf meine Bekannten, aber auch viele neue Gesichter in der Ordination in Wartberg."

Bernadette Hochreiters Ordination ist am Montag, Mittwoch und Donnerstag ganztägig sowie am Dienstag- und Freitagvormittag geöffnet. Termine können unter 07236 / 7610 vereinbart werden.

