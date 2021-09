Der Wunsch älterer Menschen, möglichst lange in der eigenen Gemeinde leben zu können, ist sehr groß. Doch unpassende Wohnräume, eingeschränkte Mobilität und die Sorge vor dem Alleinsein können das Altern in den eigenen vier Wänden für viele Menschen zur Herausforderung machen. Die Leader-Region Donau-Böhmerwald hat diesen Bedarf erkannt und entwickelt nun in 18 Gemeinden gemeinschaftliche Wohnformen für ältere Menschen bis Pflegestufe drei.