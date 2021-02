Neue Vorwürfe um Impfungen in Seniorenheim

Um einen Aspekt reicher ist die Diskussion rund um die Organisation der Corona-Impfungen im Seniorenwohnheim der Marktgemeinde St. Georgen an der Gusen. Laut einem Bericht der „Bezirksrundschau“ seien von 206 verimpften Dosen nur 59 an Heimbewohner gegangen. Neben Mitarbeitern und externen Dienstleistern seien auch Angehörige und Gemeindemitarbeiter unter jenen gewesen, an die ein Schutz verabreicht worden.

Bürgermeister Erich Wahl (SP), wehrt sich gegen den Vorwurf, es gebe in St. Georgen ein Impfchaos: „Das sind schon recht konstruierte Vorwürfe. Die Liste, wer geimpft wird, hat ein Team aus Pflegedienstleitung, Heimleitung und Ärzten erstellt. Es wurde niemand geimpft, der kein Anrecht dazu gehabt hätte“, sagte Wahl am Donnerstag zu den OÖNachrichten. Auch er selbst sei zur Impfung beordert worden, weil das in der Verordnung so festgelegt gewesen sei. Die OÖN wollten diese Darstellung natürlich von der Heimleitung bestätigen lassen. Dort lehnte man aber eine Stellungnahme ab und verwies für Medienanfragen wiederum auf den Bürgermeister.

Insgesamt 160 Impfdosen wurden aus St. Georgen/Gusen beim Gesundheitsministerium bestellt. Aus der gelieferten Menge habe man dann 206 Personen impfen können, so Wahl. Neben 59 Bewohnern des Seniorenheims seien auch 26 Bewohner des betreubaren Wohnens geimpft worden. Außerdem hätten Personal, Ärzte und Personen, die regelmäßig im Haus zu tun haben, einen Impfschutz erhalten. Wahl: „Wenn wir die Heimbewohner schützen wollen, müssen wir auch jene impfen, die regelmäßig mit ihnen in Kontakt sind.“ Bei den geimpften Angehörigen handelte es sich laut Auskunft des Bürgermeisters durchwegs um betagte Personen.