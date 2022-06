Neue Vizebürgermeisterin in Eidenberg

Bei der Gemeinderatssitzung gestern, Mittwoch, wuni wurde die Biobäuerin Elisabeth Mair in einer ÖVP-Fraktionswahl einstimmig zur neuen Vizebürgermeisterin von Eidenberg sowie in den Gemeindevorstand gewählt. Sie folgt damit auf Dominik Danner, der zwar nicht mehr als Vizebürgermeister tätig sein wird, aber weiterhin im Gemeinderat mitarbeiten wird,

Einen personellen Wechsel gab es auch in der SPÖ-Fraktion: Nach dem Ausscheiden von Gemeinderätin Petra Plank ist Andreas Kitzmüller neu in den Gemeinderat eingezogen. In Vertretung des Bezirkshauptmannes nahm Daniel Brandstetter die Angelobung der neuen Amtsträger vor.