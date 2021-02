Neue Teststraße in Pregarten

Erfolgreich verlief eine gemeinsame Initiative der Bürgermeister aus Hagenberg, Pregarten, Unterweitersdorf und Wartberg sowie des Roten Kreuzes im Bezirk Freistadt für die Einrichtung einer zusätzlichen COVID19-Teststraße in der Region Untere Feldaist (RUF). Seit gestern können sich Menschen auch in der Bruckmühle Pregarten auf eine Infektion mit dem Coronavirus testen lassen. „Mit der Unterstützung durch viele freiwillige Helfer, dem Roten Kreuz und der Bezirkshauptmannschaft Freistadt können wir nun ein passables Angebot für die kommenden Wochen in unserer Region anbieten, das wir auch teilweise selbst finanzieren,“ sagen die Bürgermeister David Bergsmann (Hagenberg) und Fritz Robeischl (Pregarten).Wie berichtet, war es zuletzt zu zahlreichen Beschwerden aus Bevölkerung und Wirtschaft gekommen, da es im Bezirk Freistadt nur in der Bezirkshauptstadt und in Bad Zell die Möglichkeit für kostenlose COVID-Tests gab, wie sie beispielsweise für den Besuch bei Friseuren, Fußpflege- und Massage-Einrichtungen erforderlich sind.

Mittelfristig sei es aber das Ziel, diese Einrichtung in eine vom Land und den Behörden geführte Teststraße mit täglichen Testmöglichkeiten umzuwandeln, so die Bürgermeister von Wartberg und Unterweitersdorf, Dietmar Stegfellner und Günther Zillner:. „In vielen Regionen werden diese Teststraßen laufend ausgerollt. Wir hoffen wir, dass auch unsere Region bald berücksichtigt wird.“ Die Öffnungszeiten in Pregarten: Montag und Mittwoch 8 bis 11 Uhr, 12 bis 15 Uhr und 18 bis 21 Uhr; Dnnerstag 18 bis 21 Uhr und Sonntag 14 bis 18 Uhr. Anmeldung unter www.oesterreich-testet.at