Neue Tagesbetreuung schafft Abwechslung und Entlastung

Mit einem zusätzlichen Angebot in der Altenbetreuung kann der Sozialhilfeverband (SHV) Freistadt im neuen Jahr aufwarten: Im Seniorenheim Freistadt werden die betreuten Wohngruppen auch für externe Tagesgäste geöffnet. Die Betreuung erfolgt wahlweise halb- oder ganztags. Und das nicht nur an Werktagen, sondern auch am Wochenende. "Wir möchten damit für die pflegenden Angehörigen den notwendigen Freiraum schaffen, um wieder einmal Kraft zu tanken", sagt SHV-Obfrau Andrea Außerweger. Egal ob eine Hochzeit im Freundeskreis ansteht, ein dringender Behördenweg zu absolvieren ist oder ein Sonntagsausflug geplant ist: Für Menschen mit Pflegebedarf steht damit ein Platz bereit, an dem sie gut umsorgt werden.

Die integrierte Tagesbetreuung erfolgt in den bestehenden Wohngruppen des Freistädter Seniorenheims. "In jeder dieser sechs Gruppen können wir einen Gast tageweise aufnehmen und mithilfe unseres fachlich ausgebildeten Personals durch den Tag begleiten – vom gemeinsamen Frühstück über Seniorengymnastik und Mittagessen bis zum Singkreis", sagt Heimleiter Gerhard Pichler. An den Nachmittagen können die Tagesgäste an einem gemütlichen Kaffeeplauscherl teilnehmen, bei dem viele soziale Kontakte geknüpft und gepflegt werden. Zusätzlich können bei Bedarf und nach einer Voranmeldung auch externe Dienstleistungen wie beispielsweise der Friseur oder die Fußpflege in Anspruch genommen werden.

Damit sich das Team im Heim auf die Gäste vorbereiten kann, sollte für die integrierte Tagesbetreuung eine Vorlaufzeit von einer Woche eingerechnet werden. Die Anmeldung kann telefonisch erfolgen oder über die Verbandshomepage shvfr.at.

Autor Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel

