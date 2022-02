Neue Sichtweisen auf das Zuhause

Die Pandemie hat in vielerlei Hinsicht die Gewichtungen in unserem Leben verschoben. Wie mit dieser Situation künstlerisch umgegangen wird, zeigt vom 18. Februar bis 6. März die Ausstellung "(un)poetischer Aufbruch" in der Freistädter Brauhausgalerie.

Elfi Stöglehner von der Kunst- und Kulturvereinigung im Brauhaus Freistadt hat hierzu Kunstschaffende eingeladen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Zu sehen sind höchst unterschiedliche Sichtweisen und Ansatzpunkte aus den Bereichen Malerei, Grafik, Collage, Fotografie, Objekt bis hin zu Texten.

Zudem begleiten Texte von Jugendlichen der HLW Freistadt, der MS Grünbach sowie der Tourismusschulen Bad Leonfelden die Betrachter durch die Ausstellung. Fotocollagen der HLW Freistadt aus dem ersten Lockdown zum Thema Einsamkeit und Isolation runden die Werkschau ab.