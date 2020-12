Rundum erneuert hat die Linz AG ihr Stromnetz-Servicecenter in Freistadt. Der in einer Bauzeit von etwas mehr als einem Jahr modernisierte Standort leistet vor allem aufgrund seiner zentralen Lage einen wichtigen Beitrag zur Versorgungssicherheit im Mühlviertel. Die Linz AG investierte in den Neubau rund 2,6 Millionen Euro.