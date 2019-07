Neue Präsidenten bei den Perger Lions

Zum routinemäßgen Präsidentenwechsel kam es Anfang Juli bei den Lions Clubs Perg und Perg-Machland. Im Heimathaus von Naarn übergab Christoph Egger die Präsidentschaft des Clubs an seinen Nachfolger Manuel Mair. Der neue Präsident kommt aus Schwertberg und ist im elterlichen Betrieb Maitec Amarturen in Ennsdorf für Verkauf und Organisation verantwortlich. Mit 33 Jahren ist er der jüngste Präsident in der fast 50-jährigen Geschichte der Perger Lions. In seiner Arbeit möchte Mair besonders das generationenübergreifende Zusammenarbeiten der Club-Mitglieder forcieren und sich für rasche, unbürokratische Hilfe einsetzen, wo immer wo Hilfe vonnöten ist. Das Geld dafür wird unter anderem beim Lions-Flohmarkt erwirtschaftet. Für diese Traditionsveranstaltung haben die Lions am Gelände der Installationsfirma Lettner in Perg sogar ein neues Container-Lager errichtet, in dem ganzjährig Sachspenden für den Flohmarkt gesammelt und eingelagert werden können.

Das „Herrinnen-Haus“ des Keltendorfs Mitterkirchen haben die Lions des Clubs Perg-Machland gewählt, um den Wechsel der Präsidentschaft von Peter Wastl auf Bernhard Leitner zu feiern. Auf diesem historischen Boden blickte Wastl auf ein erfolgreiches Jahr zurück, das unter anderem die 25-Jahr-Feier des Clubs sowie die Organisation eines Benefiz-Kabaretts mit dem Duo „BlöZinger“ in der ausverkauften Turnhalle in Perg umfasste. In den kommenden zwölf Monaten leitet Bernhard Leitner aus Perg die Geschicke des Clubs. Als Redakteur der OÖNachrichten im Bezirk Perg kennt er recht genau die aktuellen Entwicklungen in der Region und ist auch mit den Sozialeinrichtungen vor Ort gut vernetzt. Auch sein Hauptanliegen ist es, dass Lions dort aktiv werden, wo in der Region dringend Hilfe benötigt wird. Derzeit laufen im Club bereits die Vorbereitungen für die Teilnahme am Vinum Perg, bei dem die Lions am 3. August an ihrem Stand im Korbbrunnen mit dem Verkauf ausgesuchter Weine die Spendenkasse für ihre Hilfseinsätze füllen werden.