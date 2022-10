Neue PR-Chefin für das Klinikum Rohrbach

Die 32-Jährige folgt Regina Schnellmann nach, die in einen anderen Unternehmensbereich wechselt. Bianca Hainbuchner war zuletzt als Lehrerin an der HBLA Elmberg tätig, wo sie auch für Pressearbeit und Social Media verantwortlich war. Zusätzlich arbeitete sie freiberuflich bereits seit mehr als sieben Jahren als Journalistin bei der Austria Presseagentur. Bianca Hainbuchner lebt in Gallneukirchen. Ihre Freizeit verbringt sie derzeit hauptsächlich mit ihrer zweijährigen Tochter sowie mit Sport (Klettern, Yoga, Laufen, Wandern) und Musizieren.