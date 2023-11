Neue Parkmöglichkeitfür Freistadts Pendler

Noch bevor am vergangenen Freitag der Spatenstich für den Weiterbau der S10 gesetzt wurde, stand die Eröffnung der neuen Park-and-Ride, beziehungsweise Park-and-Drive- Anlage in Freistadt an. Die zweiten Ausbaustufe der Parkanlage in Freistadt Süd soll die Mobilität für Pendler aus der Region entscheidend verbessern. 237 Pkw-Abstellplätze stehen nun zur Verfügung. Zudem wurde die Fahrradabstellanlage von 20 auf insgesamt 32 Stellplätze erweitert. In den nächsten Wochen folgen noch zusätzlich vier Fahrradboxen. Diese machen den Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel noch einfacher – und das Fahrrad ist dabei auch noch wettergeschützt. Erneuert und optimiert wurden außerdem die Beleuchtungsanlage sowie die Videoüberwachung.

Photovoltaik wird nachgerüstet

Bis Mitte November wird die Überdachung der Fahrradabstellanlage noch um Photovoltaik-Module ergänzt. Die Integration der Photovoltaik-Anlage ermöglicht gleich eine doppelte Nutzung der Fläche: Während Fahrzeuge geparkt sind, können diese direkt an der Park-and-Ride-Anlage geladen werden. Im Endausbau stehen damit sieben E-Ladeparkplätze zur Verfügung.

Unter der Koordination von "Schiene Oberösterreich" konnte erstmalig ein neues Finanzierungskonzept für Park-and-Ride Anlagen umgesetzt werden: Der Kostenanteil der Gemeinde Freistadt, der sich auf 25 Prozent der Gesamtinvestition beläuft, wurde nicht ausschließlich von der Standortgemeinde, sondern auch von den Umlandgemeinden Rainbach, Leopoldschlag, Windhaag, Grünbach, Sandl, St. Oswald, Lasberg, Waldburg, Hirschbach und Kefermarkt mitgetragen. Diesen stellten zur Nahverkehrs-Drehscheibe insgesamt eine Summe von 238.000 Euro bereit.

Die rund 240 zur Verfügung stehenden Stellplätze werden laut Verkehrsplanern auch das hochrangige Straßennetz der S10 entlasten. Aus diesem Grund leistete auch die Asfinag einen Kostenbeitrag. In Summe wurden für die nun komplett ausgebaute Anlage 4,34 Millionen Euro investiert.

Kluge Lösung gefunden

"Wenn einem der Wind entgegenweht, muss man die Segel neu ausrichten, um ans Ziel zu gelangen. Vor diesen Herausforderungen standen wir zu Beginn bei der P&R-Anlage Freistadt. Deshalb freut es mich um so mehr, dass wir die Anlage nun in der finalen Ausbaustufe eröffnen können", sagte der Landesrat für Infrastruktur und Mobilität Günther Steinkellner (FP) anlässlich der Eröffnungsfeier.

"Ich freue mich, dass nun ausreichend Parkplätze für unsere Pendler zur Verfügung stehen. Wie wichtig ein stressfreies Abstellen des Fahrzeuges ist, kann ich als einer, der selbst 40 Jahre lang täglich nach Linz gependelt ist, nur zu gut nachvollziehen. Damit erleichtern wir den Umstieg auf Bus oder Fahrgemeinschaft", ergänzte der Freistädter Bürgermeister Christian Gratzl (SP).

Infrastruktur-Stadtrat Rainer Widmann (WIFF) verwies auf die Entlastung für die Bewohner jener Siedlungen, deren Straßen in der Vergangenheit oft durch Pendlerfahrzeuge zugeparkt waren und bedankte sich bei den Grundstückseigentümern, welche diese Anlage erst ermöglicht hätten.

