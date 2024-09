Neue Linienbusse lassen auf sich warten: Ältere Fahrzeuge werden als Ersatz angemietet

Attraktivere Verbindungen und der Einsatz moderner Linienbusse bilden den Kern jener Neuerungen, mit dem Oberösterreichs Verkehrsverbund (OÖVV) seit August den Regionalbusverkehr im "Donauraum Perg" verbessern möchte. 54 neue Busfahrzeuge wurden hierfür von den beauftragten Verkehrsunternehmen bestellt.

Die Auslieferung dieser Busse läuft nun aber nicht so, wie geplant. Ein guter Teil der bestellten Busse ist nämlich noch nicht bei den Verkehrsunternehmen angekommen. Wie der OÖVV gestern mitteilte, werden deshalb zum Schulstart kommende Woche auf mehreren Linien angemietete Ersatzbusse zum Einsatz kommen, um die Lieferverzögerungen zu überbrücken. Diese Busse werden den vorgegebenen Ausstattungsstandards und dem OÖVV-Design nicht entsprechen. Fahrgäste würden über die digitale Fahrplanauskunft, auf der Homepage und in der OÖVV-App über die betroffenen Linien informiert.

Während der Sommerferien, in denen das Fahrplanangebot aufgrund der fehlenden Schülerverbindungen ausgedünnt ist, konnten die Verkehrsunternehmen die fehlenden Neufahrzeuge noch mit Bestandsfahrzeugen aus anderen Regionen in Oberösterreich kompensieren. Weil diese Fahrzeuge aber zu Schulbeginn wieder auf ihren ursprünglichen Strecken benötigt werden, können sie jetzt nicht mehr in der Region Donauraum Perg eingesetzt werden.

Durch das rasche Handeln der vom OÖ Verkehrsverbund beauftragten Verkehrsunternehmen ist sichergestellt, dass Fahrgäste trotz Lieferverzögerungen zuverlässig befördert werden. Auch die benötigten Kapazitäten sowie der Ticketverkauf und Echtzeitdatenaufzeichnung sind gewährleistet. In einigen Fällen müssen Fahrgäste jedoch vorläufig auf WLAN und Kartenzahlung in den Ersatzbussen verzichten.

Beim OÖ Verkehrsverbund versicherte man gestern, man arbeite gemeinsam mit den Verkehrsunternehmen mit Hochdruck an der versprochenen Erneuerung des Fuhrparks. Bis alle bestellten Fahrzeuge planmäßig eingesetzt werden können, bitte man die Fahrgäste um Verständnis.

Autor Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel Bernhard Leitner