Neue Leiterin für den Zivilschutz

Gruber folgt damit ihrer Vorgängerin Christina Pilsl nicht nur beruflich als Abteilungsleiterin für Sicherheit und Verkehr an der Bezirkshauptmannschaft Perg nach, sondern auch in der Leitung des Zivilschutzverbands.

"Zivilschutz ist der schnellste und effizienteste Schutz. Gerade in den ersten Minuten kann rasches Handeln Leben retten. Deshalb ist es wichtig, jederzeit auf Notfallsituationen vorbereitet zu sein", sagt Alexandra Gruber über ihre neue Aufgabe. Eines ihrer Ziele ist es, das Bewusstsein der Bürger für Eigenvorsorge und Selbstschutzmaßnahmen zu stärken.

"Bei Alexandra Gruber sind die Zivilschutz-Themen in guten Händen", sagt Oberösterreichs Zivilschutz-Präsident, NR-Abg. Michael Hammer, über die künftige Zusammenarbeit und ergänzt: "Ich möchte mich aber auch bei Christina Pilsl für ihre Arbeit der vergangenen Jahre im Bezirk Perg bedanken."

Ihren ersten öffentlichen Auftritt als ehrenamtliche Zivilschutz-Leiterin hat Alexandra Gruber am 3. Oktober beim Zivilschutzseminar "Basisausbildung", das von 18 bis 21 Uhr an der Bezirkshauptmannschaft Perg angeboten wird. Themen sind unter anderem die Vorkehrungsmaßnahmen für einen Blackout sowie die richtige Gefahrenerkennung und Gefahrenvermeidung im Alltag. Die Teilnahme am Seminar ist kostenlos. Anmeldungen bei Sandra Grabenschweiger: 07262 / 551 67441.

