Neue Leiterin der Lebenshilfe-Werkstatt möchte Kontakt zur Wirtschaft stärken

Eigentlich wollte Daniela Wurzinger "auf keinen Fall" im Behindertenbereich tätig werden. Zum Glück hat sie sich aber nach ihrer Matura für ein freiwilliges soziales Jahr entschieden. Und weil in der Altenbetreuung – aus heutiger Sicht unglaublich – damals kein freier Platz zu finden war, landete sie eben in einem Wohnhaus für Menschen mit Beeinträchtigung. Mittlerweile sind mehr als 20 Jahre in die Lande gezogen und Wurzinger seit fühlt sich in der Behindertenarbeit "so richtig angekommen". So sehr, dass sie inzwischen in führender Funktion tätig ist: Die 43-jährige Diplomsozialbetreuerin wurde mit der Leitung der Lebenshilfe-Werkstätte in Freistadt betraut.

"Die Arbeit mit den Menschen hat mir von Beginn an gefallen und besonders die Klarheit und Ehrlichkeit der Bewohner*innen hat mich begeistert." Wurzinger absolvierte anschließend die Ausbildung zur Diplomsozialbetreuerin und entschied sich nach zwei Stellen bei anderen Unternehmen 2006 für die Lebenshilfe-Werkstätte Freistadt. Bei der Lebenshilfe Oberösterreich als Arbeitgeberin schätzt sie, dass sie in all ihren Positionen als Mitarbeiterin gehört wurde und es immer Möglichkeiten zum Mitgestalten gegeben habe.

Die langjährige Erfahrung habe sie gut auf ihre jetzige Aufgabe vorbereitet: "Ich komme von der Basis und weiß, worauf es ankommt. Das hilft mir, die Bedürfnisse der Beschäftigten und des Teams zu verstehen und gemeinsam an einem Strang zu ziehen." Das 27-köpfige Team, unterstützt von Zivildienern und Praktikantinnen, sorgt dafür, dass die 63 Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung, die in der Werkstätte beschäftigt sind, gefördert und gefordert werden.

Damit das gelingt, will sich die Werkstätte noch mehr für die Zusammenarbeit mit Unternehmen öffnen. Die Beschäftigten freuen sich über Auftragsarbeiten wie etikettieren, einpacken oder sortieren sowie über die Möglichkeit, vor Ort in Unternehmen im Rahmen der Integrativen Beschäftigung zu arbeiten. Aktuell arbeiten Beschäftigte bereits stundenweise im Logistikzentrum der Brauerei Freistadt, bei Spar, im Altstoffsammelzentrum sowie auf einem Bauernhof. "Wir suchen ständig nach neuen Kooperationspartnern", wirbt Wurzinger. Einige Beschäftigte hätten besonderes Interesse im Verkauf oder in einem Gastbetrieb mitzuarbeiten.

Bei der Integrativen Beschäftigung entsteht kein Dienstverhältnis. Die Beschäftigten bleiben bei der Lebenshilfe OÖ versichert und für den Beschäftigungsgeber entstehen keine Lohnnebenkosten. Durch die Integrative Beschäftigung entstehen wertvolle Begegnungen zwischen Menschen mit und ohne Beeinträchtigung. Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung können neue Kontakte knüpfen und ihre persönlichen Interessen und Fähigkeiten einbringen.

