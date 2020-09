Neue Leiterin am Gemeindeamt in Hagenberg

Damit wurde eine dreimonatige Übergangsphase abgeschlossen, in der sich Brettbacher bereits in ihren neuen Aufgabenbereich einarbeiten konnte. "Hagenberg ist eine außergewöhnliche Gemeinde mit vielen besonderen Herausforderungen", sagt Brettbacher. Neben der freundschaftlichen Übergabe durch ihren Vorgänger freut sie sich auch über nette Aufnahme in das bestehende Gemeindeteam – allen voran durch Bürgermeister David Bergsmann und den Gemeinderat. "Bei unserer Arbeit geht es um das Gemeinwohl, die Weiterentwicklung unseres Lebensraums und um die Hagenberger Bürger mit der Herausforderung, das knappe Budget bestmöglich einzusetzen."

Gerda Brettbacher war mehrere Jahre in St. Georgen an der Gusen als stellvertretende Amtsleiterin und Geschäftsgruppenleiterin tätig. Ihre akademische Ausbildung absolvierte sie mit den Schwerpunkten Personalwirtschaft und Öffentliche Betriebswirtschaft (Public Management).