Neue Klangfarben auf Gallneukirchner Friedhof

140 Kilogramm Bronze verbreiten seit kurzem eine hoffnungsvolle Botschaft vom Gallneukirchner Friedhof hinaus in die Stadt: Die neue Glocke mit der Inschrift "Jesus lebt, mit ihm auch ich!" wurde am Fest Mariä Himmelfahrt von Pfarrer Klaus Dopler geweiht. Es war eine der wenigen Glockenweihen, die in diesem Jahr in Oberösterreich stattfinden können. Das Ereignis ließen sich rund 100 Gallneukirchnerinnen und Gallneukirchner nicht entgehen.

Das Glockenläuten begleitet künftig die Trauerzüge, für die nun ein Weg von der neuen Verabschiedungshalle durch alle Teile des Friedhofs führt. Gesäumt wird dieser Weg vom Glockenturm sowie einer Lichtsäule des Künstlers Alois Dorn aus den 1970er-Jahren, die nun auch zeitgesteuert beleuchtet wird.