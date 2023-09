Neue Funktionen der Perg-Card-App

Mit zusätzlichen Services hat das Stadtmarketing Perg die Perg-Card-App ausgestattet. So erfahren registrierte Benutzer mithilfe ihres Smartphones beispielsweise, welche Mittagsmenüs in Perg an Wochentagen angeboten werden. Auch zum Thema Parkplätze findet sich ein Button.

Wer im Gemeindegebiet von Perg wohnt, kann darüber hinaus seinen Müllabfuhr-Plan abrufen und sich mit einer Push-Nachricht am Vorabend daran erinnern lassen, den Gelben Sack, die Altpapiertonne oder den Restmüll vor die Tür zu bringen.

Darüber hinaus läuft aktuell ein Gewinnspiel und an September-Samstagen gibt es bei Einkäufen den doppelten Bonus. Nach wie vor dient die App auch als regionales Kundenbindungsprogramm: Wer bei einem der Card-Partner einkauft, kann sich eine Gutschrift aufbuchen lassen oder diese direkt vor Ort einlösen.

Mehr Informationen zur Perg-Card finden sich auf der Website stadtmarketing-perg.at

