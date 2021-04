Neue Fürsprecher für Rohrbachs Bauernschaft

Etwa 2000 landwirtschaftliche Betriebe gibt es im Bezirk Rohrbach. Mit Martin Mairhofer aus Hofkirchen und Michaela Märzinger aus Nebelberg haben die Bäuerinnen und Bauern künftig neue Vertreter.

"In den letzten Jahren haben sich die Betriebe gut entwickelt. Wir haben eine sehr vielfältige Landwirtschaft und auch viele Nischenbetriebe. Wir werden uns weiter dafür einsetzen, dass jeder seinen Platz findet", sagt der neue Bezirksbauernkammer-Obmann Martin Mairhofer. Der 43-Jährige bewirtschaftet mit seiner Frau Karina in Hofkirchen einen Milchviehbetrieb mit 130 Rindern und hat sich zudem als Christbaumbauer ein weiteres Standbein gesetzt. "Als praktizierender Landwirt bekomme ich die Sorgen der Landwirte, aber auch die positiven Aspekte unserer Arbeit täglich mit", sagt der erfahrene Funktionär, der schon bei der OÖ Jungbauernschaft aktiv war. 2020 übernahm er von Georg Ecker die Funktion des Bauernbund-Bezirksobmanns und jetzt auch jene des Bezirksbauernkammer-Obmanns. Die Stärkung der bäuerlichen Familienbetriebe, damit diese ausreichend Einkommen erzielen können, und der Zusammenhalt in der Bauernschaft sind dem Vater von fünf Kindern ein besonderes Anliegen.

Die neue Bezirksbäuerin Michaela Märzinger wird ihn dabei unterstützen. Denn der Nebelbergerin, die mit ihrem Mann Fritz und den drei Kindern auf einem Milchviehbetrieb mit 130 Rindern lebt, ist Konsumenteninformation besonders wichtig: "Wir müssen die Landwirtschaft positiv in die Schulen bringen. Kinder sind die Konsumenten von morgen und deshalb wollen wir schon ihnen erklären, wie Landwirtschaft funktioniert." Mit der regionalen Lebensmittelproduktion geht auch der Klimaschutz einher. Aber auch die Pflege von Brauchtum und Tradition sowie der Gemeinschaft bei gesellschaftlichen Veranstaltungen sind Märzinger wichtig. Sie geht damit auch den Weg weiter, den schon Vorgängerin Hedwig Lindorfer vor 12 Jahren eingeschlagen hat. Ihr war ebenfalls die Wissensvermittlung an den Schulen ein großes Anliegen.