Neue Fachvorständinfür die BBS Rohrbach

Bildungsdirektor Alfred Klampfer und der Leiter der Bildungsregion Mühlviertel, Gerhard Huber, haben an die neue Fachvorständin der berufsbildenden Schulen Rohrbach Gertraud Hollentin das entsprechende Ernennungsdekret überreicht. Sie gratulierten ihr zur Bestellung und wünschten ihr für ihre neue Aufgabe viel Erfolg.

Die neue Fachvorständin kann auf eine langjährige Erfahrung als Lehrerin im ernährungswirtschaftlichen Bereich zurückgreifen, ist sie doch bereits seit 1993 an den BBS Rohrbach. Sie hat in ihrer Laufbahn auch zahlreiche Fortbildungen, etwa die Ausbildung zur Diplom-Sommelière, absolviert und ist so für ihre Tätigkeit als Fachvorständin an der Schule bestens vorbereitet.

