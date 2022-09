Neue Chefin im Sozialservice Freistadt ist ein bekanntes Gesicht

Einen Führungswechsel in herausfordernden Zeiten vollzog der Verein Sozialservice Freistadt: SP-Landesparteivorsitzender Michael Lindner aus Kefermarkt legte seinen Vorsitz aus zeitlichen Gründen zurück und übergab das Amt an Barbara Tröls. Die neue Vorsitzende ist keine unbekannte im Verein. Bis vor zehn Jahren war sie Geschäftsführerin, seither vertritt sie die Volkshilfe im Sozialservice Vorstand.

Auch eines der letzten Gründungsmitglieder wurde feierlich verabschiedet: Charles Pickering, der von Beginn an das Rote Kreuz im Sozialservice Vorstand repräsentierte, verabschiedete sich in den Ruhestand und übergab seine Funktion an Rotkreuz-Rettungskommandant Gerald Roth.

Frauenpower an der Basis

„Wir leben in sehr unruhigen Zeiten. Immer mehr Menschen wissen nicht mehr, wie sie das tägliche Leben bestreiten können. Die Sozialberatungsstellen sind gefragter und frequentierter denn je“, sagte Barbara Tröls bei ihrem Amtsantritt. Einen großen Dank richtete Tröls an Sozialservice-Geschäftsführerin Renate Leitner und ihr Team: „Sie versuchen mit bewundernswertem Einsatz Tag für Tag die Sorgen der Menschen zu lindern.“

Cigdem Carikci, sie ist neu im Vorstand des Sozialservice tätig, informierte die Anwesenden über den aktuellen Stand zu bei der Unterstützung von Vertriebenen aus der Ukraine und Geflüchteten aus anderen Ländern in der Region.