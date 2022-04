Neue Brücke verbindet Pregarten und Hagenberg

Fast zwei Jahre dauerte es, bis Pregarten und Hagenberg wieder durch eine Brücke im nördlichen Bereich verbunden waren. Die durch einen Unfall zerstörte Leitner-Brücke wurde abgetragen und neu errichtet. Es war der 13. März 2020 – am Vorabend zu Corona –, als die "Leitner-Brücke" in Wörgersdorf durch einen Verkehrsunfall so stark beschädigt wurde, dass sie abgetragen und neu errichtet werden musste. Lange Zeit war nicht klar, wie der Neubau der Brücke finanziert werden könne, und man dachte daher gar daran, diese gänzlich zu beseitigen.

Schließlich konnte aber in gemeinsamer Anstrengung von Land Oberösterreich und den Gemeinden Pregarten und Hagenberg eine Finanzierung für die Baukosten von rund 130.000 Euro aufgestellt werden. Die Versicherungsleistung richtete sich nach dem Zeitwert der alten Brücke und spielte daher nur eine untergeordnete Rolle. "Mit dieser partnerschaftlichen Herangehensweise wurde es ermöglicht, diese Verkehrsverbindung zwischen unseren Gemeinden wiederherzustellen", zeigt sich Bürgermeister Fritz Robeischl zufrieden. Für die Planung, Ausschreibung und Bauaufsicht war das Büro Eitler & Partner verantwortlich, den Bau führte Baumeister Schaumberger aus Windhaag aus.