Neue Bilder und Skulpturen von Angela Berger in der Kunsthalle

"Wir wachen auch wieder schön langsam aus dem coronabedingten Winterschlaf auf und zeigen ein neues Programm in der Kunsthalle Aigen-Schlägl", lädt Obfrau Angela Berger ein. Denn während des Lockdowns packte sie die Arbeitswut. "Nun möchte ich eine Reihe neuer Bilder von mir zeigen. Weiters gibt es ein neues Sortiment von Keramikskulpturen für innen und auch für den Garten", verrät die Künstlerin. Als kleine Sonderausstellung werden auch noch nie gezeigte Grafiken aus dem Fundus von Wolfgang Zöhrer zu sehen sein. Es handelt sich dabei um Originalzeichnungen des Künstlers, der sich mit der Kunsthalle einen großen Lebenstraum erfüllen, das aufgrund seines frühen Ablebens aber nicht mehr genießen konnte.

Freilich hofft man auch in der Kunsthalle, dass bald wieder Veranstaltungen in größerem Rahmen möglich sein werden. Beliebt sind vor allem auch musikalische Darbietungen. Damit musste man natürlich in den vergangenen Monaten pandemiebedingt völlig pausieren. Momentan wird die Ausstellung nach telefonischer Vereinbarung aufgesperrt: 0664/1702964.

www.kunsthalle-aigen.at