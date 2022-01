Neue Bezirksspitze der Perger Freiheitlichen

Eine neue Führung verpasste sich die Freiheitliche Partei im Bezirk Perg: Anstelle des Landtagsabgeordneten außer Dienst Alexander Nerat wird künftig die Abgeordnete zum Nationalrat Rosa Ecker die Bezirksorganisation leiten. Sie wurde am Wochenende bei einem Parteitag im Beisein von Landesparteiobmann LH-Stv. Manfred Haimbuchner mit 80 Prozent der Delegiertenstimmen in das Amt der FPÖ-Bezirksobfrau gewählt. Zu ihren Stellvertretern wurden der Perger Vizebürgermeister Andreas Köstinger, Sylvia Waidhofer (Waldhausen), Alfred Hani (Baumgartenberg) und Lukas Peitl (St. Georgen an der Gusen) gewählt. „Ich bedanke mich für das Vertrauen der Delegierten und freue mich auf die zukünftigen Herausforderungen gemeinsam mit unserem starken Team“, betonte Rosa Ecker nach erfolgter Wahl.

Rosa Ecker ist nicht nur freiheitliche Abgeordnete zum Nationalrat sondern auch Landesobfrau der Initiative Freiheitlicher Frauen (IFF) und Gemeindevorstand in ihrer Heimatgemeinde Saxen. Zusätzlich ist sie in ihrem Beruf als Pflegemutter tätig. „Wir werden für unsere Heimat arbeiten und den Menschen zukunftsfähige, bodenständige und ehrliche Konzepte anbieten“, so die neu gewählte Bezirksparteiobfrau. Auf dem Parteitag wurden außerdem langjährige Mitglieder für 25-,40-,50- und 60-jährige Treue ausgezeichnet.