Neue Auflage für Mühlviertel-DKT

MÜHLVIERTEL. Nachdem die Erstauflage bereits völlig vergriffen ist, wird das Mühlviertel-DKT nun nachproduziert: Die zweite Auflage befindet sich bereits in Druck und soll bis Ende Jänner 2025 zur Verfügung stehen. Für all jene, die das Spiel noch zu Weihnachten verschenken möchten, werden Gutscheine angeboten.

Diese sind im Tourismusbüro in Bad Leonfelden und unter der Telefonnummer 07213 / 63 97 erhältlich. "Mit den Gutscheinen sorgen wir dafür, dass das DKT verschenkt werden kann – tatsächlich wird es dann in wenigen Wochen zur Verfügung stehen", sagt Tourismusgeschäftsführer Markus Obermüller. Er steht als Präsident des Lionsclubs Bad Leonfelden gemeinsam mit den übrigen Mühlviertler Lionsclubs und Rechteinhaber Piatnik hinter der Realisierung der regionalen Version des beliebten Spieles. Dass dieses auf dem Markt so einschlägt, hat ihn und seine Mitstreiter überrascht. "Wir haben natürlich gehofft, dass es eine entsprechende Nachfrage gibt. Dass wir aber innerhalb weniger Tage ausverkauft sind, hatten wir nicht auf dem Radar", sagt Obermüller. In den Verkaufsstellen wie Tourismusbüros oder Hotels war das Spiel ebenso rasch vergriffen wie im Buch- und Papierfachhandel. Diese Vertriebspartner sollen mit der Zweitauflage nun so rasch wie möglich neu beliefert werden.

