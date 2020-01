Neue Aufgaben für Nikolaus Prinz im Nationalrat

ST. NIKOLA AN DER DONAU. Er wolle den Menschen auf dem Land Stimme und Möglichkeiten im Parlament bieten, sagt Bgm. Nikolaus Prinz (VP) über seine neuen Aufgaben im Nationalrat. Prinz wird, wie bereits in der vergangenen Legislaturperiode, im Tourismus- und Familienausschuss tätig sein. Neu vertreten ist Prinz im Umweltausschuss. "Mit der neuen Regierungskonstellation gewinnt der Umweltbereich eine neue Bedeutung. Es war daher mein ausdrücklicher Wunsch, meine Arbeitsschwerpunkte zu erweitern und auch im Umweltausschuss meine Stimme für nachhaltige Entwicklung zu erheben", sagt Prinz. Als Obmann-Stellvertreter und ÖVP-Sprecher wird der Bürgermeister von St. Nikola an der Donau darüber hinaus im Ausschuss für Petitionen und Bürgerinitiativen Verantwortung übernehmen.

