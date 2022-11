Neue Asyl-Quartiere in Hirschbach und Ried

Mit dem Abbau der Zelte beim Asyl-Bundesquartier von St. Georgen im Attergau kam am Donnerstagabend eine neue Dynamik in die Unterbringung der steigenden Anzahl von Menschen, die um Asyl angesucht haben. So sollen in den kommenden Tagen 40 Asylwerber in Hirschbach und in Ried in der Riedmark ein festes Dach über dem Kopf finden.

In beiden Fällen sind es leer stehende Gastronomiebetriebe, die dafür adaptiert werden. So etwa in Hochstraß in der Gemeinde Ried in der Riedmark. Hier plant das Land die Unterbringung von 25 Personen. Bürgermeister Christian Tauschek (SP) kritisiert, es werde Hals über Kopf agiert: "Die Ankündigung kam über Nacht und zeigt, dass Soziallandesrat Hattmannsdorfer mit der Situation offenbar völlig überfordert ist."

Ried habe 2016 mit einem Containerdorf der Diakonie einen großen Beitrag zur Bewältigung der Krise beigetragen. "Da war der Standort aber recht nahe beim Ortszentrum mit guter Möglichkeit, sich zu integrieren. In Hochstraß sind die Gegebenheiten völlig anders. Das kann nicht funktionieren. Aber mit den Gemeinden redet man ja offenbar nicht."

Bereits dieses Wochenende soll in Hirschbach in der ehemaligen Diskothek "cheeese" direkt an der B38 mit dem Bezug des umgebauten Gebäudes begonnen werden. 16 syrische Asylwerber werden aus Hörsching hierher übersiedeln. "Wir werden dann schauen, wie sich der Betrieb einspielt", sagt Bürgermeister Wolfgang Schartmüller (VP). Eine Aufstockung auf maximal 40 Bewohner ist möglich. Diese Nutzung stieß bei Bekanntwerden vielen Bewohnern in der Gemeinde sauer auf: Sie organisierten eine Unterschriftenaktion. 600 Bürger haben auf diese Weise ihre Bedenken artikuliert. Zuletzt kamen vom benachbarten Sportflugplatz Bedenken, die Bewohner könnten sich unvorsichtigerweise auf das nur wenige Meter entfernte Flugfeld wagen und somit gefährliche Situationen auslösen.

Hinter diesen Protest stellen sich vor allem die Freiheitlichen, die in Hirschbach selbst allerdings nicht im Gemeinderat vertreten sind. Bezirksparteiobmann Peter Handlos: "Ich verstehe jeden Bürger, der gegen das Asyllager unterschrieben hat. Die potenzielle Gefahr ist vielen zu groß. Das Drüberfahren über Gemeinden und Bürger wird nicht lange gutgehen." (lebe)