Neue "Adamhalle": Ausbau der Messe Freistadt fixiert

Freistadt baut seinen Status als starker Messestandort weiter aus. Der Neubau der Messehalle 2, der sogenannten "Adamhalle" mit rund 900 m², wurde fixiert. So wird der Verein Messe Mühlviertel ab 2020 zusätzliche Ausstellungsflächen anbieten können. "Zugleich gewinnt Freistadt eine neue Veranstaltungslocation für rund 700 Besucher", freut sich Messepräsident Franz Kastler. Die Messe Mühlviertel in Freistadt, gegründet 1862, ist der älteste und drittgrößte Messestandort in Oberösterreich. Einen entscheidenden Qualitätsschritt setzte der Messeverein 2003 mit der Errichtung der 3200 m² großen Freistädter Messehalle, dem "Ufo". Die Halle wird intensiv genutzt und ist die größte Veranstaltungslokalität im Mühlviertel. Bei diversen Messen wie Baumesse, Motorshow, Erlebnismesse, Traktortagen, aber auch bei vielen größeren Veranstaltungen wie Jännerrallye oder Bällen ist dennoch der Platz zu klein.

Alte Halle 2 abbruchreif

Die Organisatoren nutzten bisher zusätzlich zum Ufo die "Adamhalle". Diese hat nun ein Alter von über 40 Jahren erreicht. Sie ist in sehr desolatem Zustand, eine Sanierung und Renovierung sind nicht mehr wirtschaftlich sinnvoll und teilweise auch nicht möglich. Die Heizung müsste zur Gänze erneuert werden, Regenwasser tritt über das Dach ein, die unansehnliche Optik beeinträchtigt das Stadtbild. Aussteller und Veranstalter empfanden die Adamhalle zunehmend als unzumutbar. Franz Kastler: "Wir sehen uns in der Messeleitung damit konfrontiert, die Halle 2 in den nächsten Monaten sperren und abzureißen zu müssen, brauchen aber dringend Ersatz." Ein Neubau wurde beschlossen: "Wenn wir nun eine neue Halle 2 bauen, dann aber was Gescheites", war sich der Messevorstand einig. Mit Einbindung von Gemeindevertretern entwickelten Messepräsident Franz Kastler und die Messevorstandsmitglieder ein Konzept. Die neue Halle sollte zum einen als erweiterte Ausstellungsfläche gemeinsam mit dem Ufo nutzbar sein. Zum anderen wird die Halle eine eigenständige Veranstaltungslokalität sein.

Die Heizung des Ufos kann mitgenutzt werden, was die Kosten niedrig hält. Die Größe von etwa 900 m² bietet bis zu 700 Besuchern Platz.

Lücke zum Salzhof abgedeckt

Damit deckt die neue Halle 2 genau den Bedarf zwischen dem Salzhof ab, der bis zu 350 Besucher fasst, und dem Ufo, das für Veranstaltungen ab 700 bis 2800 Personen bereitsteht. Das wertet natürlich Freistadt nicht nur als Messestandort, sondern auch als Veranstaltungs-Stadt deutlich auf.

Für die Planung engagierte der Messeverein den lokalen Architekten Christian Hackl, der schon Konzept und Planung für das Ufo geliefert hatte. Klar war von vornherein, dass wie beim Ufo Holz ein wesentlicher Baustoff sein wird. Lokale und regionale Veranstalter und Gastronomen konnten ihre Ideen für eine zweckmäßige Nutzung für Veranstaltungen einbringen.

Land und Stadt zahlen

Sowohl das Land Oberösterreich als auch die Stadtgemeinde Freistadt ermöglichen die Finanzierung der 1,85 Millionen Euro Gesamtkosten. Die Ausstattung der Halle führte dazu, dass die Gesamtkosten gegenüber der ersten Grobschätzung dann auf letztlich 1.850.000 Euro anstiegen. Dem Messevorstand war von vornherein klar, dass die Finanzierung nur durch ein kräftiges Zusammenwirken der Stadtgemeinde Freistadt, des Landes und des Messevereins möglich sein würde.

"Die Messe Mühlviertel ist ein wichtiger Impulsgeber der Region. Die neue Halle ergänzt die vorhandene Infrastruktur perfekt und erweitert die Nutzungsmöglichkeiten beträchtlich. Vorbildlich ist auch die Umsetzung in Holzbauweise, um den regional verfügbaren Baustoff bestmöglich in Szene zu setzen. Das ist Regionalentwicklung, wie wir sie seitens des Landes Oberösterreich gerne unterstützen", sagt Landesrat Max Hiegelsberger und bewilligte eine 40-prozentige Förderung.

Gemeinderat positiv gestimmt

Noch am selben Tag, als Landesrat Max Hiegelsberger die Förderzusage des Landes schriftlich dem Messepräsidenten vor Ort überreichte, lud der Messevorstand die Mitglieder des Gemeinderates zu einer Präsentation über die Halle 2 in die WKO Freistadt. Architekt Christian Hackl und Präsident Franz Kastler schilderten das Konzept und die Pläne im Detail. Franz Kastler: "Wir freuen uns sehr über das große und einhellige Interesse von Gemeinderatsmitgliedern und über das klare Bekenntnis zum Hallenneubau. Ziel war und ist es, dass sich der Messeverein und die Stadtgemeinde am Restbetrag beteiligen und so die Ausfinanzierung der Halle ermöglichen. Die Vorsitzenden aller Gemeinderatsfraktionen (VP, SP, FP, WIFF, Grüne) haben klar bekundet, dass sie in der nächsten Gemeinderatssitzung die erforderlichen Finanzierungsmittel der Stadtgemeinde befürworten werden."

Wirtschaft wird belebt

Betreiber des Messewesens in Freistadt ist seit jeher der Verein Messe Mühlviertel. Im Freistädter Messevorstand agieren – unentgeltlich – ehrenamtliche Funktionäre, die einfach von ihrer Aufgabe der Wirtschaftsbelebung überzeugt sind. Das macht das Messewesen in Freistadt auch kostengünstiger als in anderen Städten.

