Neuburger bringt den fleischlosen Hermann zurück

Hermann und Thomas Neuburger glauben an ihre fleischlose Produktlinie.

Mindestens so aufsehenerregend wie die Einführung des fleischlosen Neuburger-Bruders „Hermann“, war auch die Einstellung der Produktlinie vor einem Jahr. Seitdem haben Hermann und Thomas Neuburger das bestehende Konzept durchleuchtet, das Thema Fleischersatz in Frage gestellt und es gewagt, völlig neu zu denken. Nun gibt es Neuigkeiten: „Hermann“ kommt in Kürze zurück und das völlig anders. Der Markteintritt ist für Ende März geplant. Nähere Details werden erst wenige Tage vorher verraten.

Fleischlos, und trotzdem vollem Genuss das ist die Idee von „Hermann“, der vegetarischen Linie von Hermann und Thomas Neuburger. Viele Jahre lang hatte Hermann Neuburger die Vision einer fleischlosen Alternative: Der Umgang mit Tieren und die Entwicklungen in der Fleischwarenproduktion haben ihn bestärkt, ein nachhaltiges Unternehmensstandbein aufzubauen. Seit 2016 setzt Hermann Neuburger gemeinsam mit seinem Sohn Thomas in Ulrichsberg auf den Kräuterseitling die Basis der Produktinnovation. Hinzu kommen regionale Zutaten aus biologischer Landwirtschaft, aber keine Zusatzstoffe. Die hauseigene Bio-Pilzzucht bringt eine weitere Verkürzung der Transportwege des Hauptrohstoffes mit sich. Im Vordergrund steht nicht der Verzicht auf bestimmte Lebensmittel, sondern der individuelle Wunsch nach mehr Nachhaltigkeit, einem gesünderen Lebensstil und mehr Geschmack - auch an fleischfreien Tagen.

Krisen erzwangen Pause

Als Grund für das vorübergehende Aus nannte das Unternehmen im Vorjahr übrigens die Preissteigerungen als Folge der Corona-Pandemie und des Kriegs in der Ukraine. Die Preise für Rohstoffe, Energie und Transport seien derzeit immens und für die Zukunft nicht prognostizierbar, sagte damals Neuburger: „Um unsere Produkte weiter zu einem leistbaren Preis anbieten zu können, müssten wir nicht vertretbare Abstriche bei der Qualität machen. Die Zutaten zu strecken, auf Bio zu verzichten oder Zusatzstoffe hinzufügen – das kommt nicht infrage“, wurden Hermann und Thomas Neuburger zitiert.

Fulminanter Start

Gestartet hat Hermann durchaus ambitioniert: 2016 wurde „Hermann fleischlos“ vorgestellt. Schon 2017 folgte der Spatenstich zum Bau der Pilzzuchthallen. Dort wurden die Kräuterseitlinge als Rohstoff für die vegetarische Produktilinie gezüchtet. Übrigens war es nie die Intention der Neuburgers die Menschen zu Vegetariern zu „erziehen“. Aber: „wenn alle weniger Fleisch essen, wäre viel erreicht. Wie früher wird es sich nicht ausgehen, aber zumindest können wir einmal pro Woche versuchen, Fleisch gegen eine vegetarische Alternative zu tauschen. Dann hätten wir schon etwas gewonnen“, erzählten die Firmenchefs im OÖN-Gespräch.

