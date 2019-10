Neuauflage: Der Donauball geht in die zweite Runde

Mit ihrem Vorhaben, einen Ball mit besonderem Flair zu veranstalten, hat die FF Haid bei Mauthausen im vergangenen Jahr einen Volltreffer gelandet. Hunderte Besucher vergnügten sich im November vergangenen Jahres beim ersten "Donauball" im stilvoll dekorierten Donausaal zu schwungvoller Tanzmusik, mit phantasievollen Cocktails und einem begleitenden Hauben-Menü von Weindlhof-Koch Christian Siebenhofer.

Dieser Erfolg motiviert das Team um Kommandant Thomas Katzlinger, auch heuer den Donauball in bewährter Qualität auf die Beine zu stellen. Die Band "In Tact" sowie zu späterer Stunde der DJ THMS werden die Ballgäste direkt im Saal sowie im Foyer durch die Nacht begleiten. Und auch das beliebte Drei-Gänge-Menü ist wieder Teil des Abends. Letzteres ist allerdings so beliebt, dass es bereits seit Wochen ausgebucht ist. "Das hat gerade einmal eine Stunde gedauert und alle Kontingente waren voll", sagt Georg Katzlinger vom Ball-Organisationsteam.

Tanzkurse zur Vorbereitung

Damit die Ballgäste auf dem Tanzparkett des Donauballs eine gute Figur machen, werden heuer einmal mehr vor dem Ball drei exklusive – und für Ballbesucher kostenlose – Blitz-Tanzkurse angeboten. Los geht es am kommenden Dienstag mit einem Walzer-Abend. Am 5. November steht der Tanzkurs im Zeichen des Cha-Cha-Cha und am 12. November werden die Grundschritte beim Discofox vermittelt. Geleitet werden die Kurse von Tanzschulbesitzer Wolfgang Dietachmayr aus St. Florian bei Linz. Jeweils um 19 Uhr beginnen die Kurse für Neustarter, um 20 Uhr können auch Durchstarter dazustoßen, um ihre vielleicht vor Jahrzehnten einstudierten Grundkenntnisse etwas aufzufrischen.

Karten für den Donauball gibt es online, bei allen Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr Haid sowie bei den Tanzkursen.