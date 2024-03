Netzwerk-Abend für 1938 Perger Unternehmerinnen

Frauen führen im Bezirk Perg etwa die Hälfte der hier tätigen Betriebe. Um diese Präsenz sichtbar zu machen, lud die Initiative "Frau in der Wirtschaft" am Vorabend des Weltfrauentags zu einem Netzwerk-Abend in die Raiffeisenbank Perg. "Im Bezirk Perg fördern 1938 Unternehmerinnen wirtschaftliche Stärke. Sie sichern Arbeitsplätze und übernehmen damit wesentlich Verantwortung für die regionale Wertschöpfung", sagte dabei die Bezirksvorsitzende von Frau in der Wirtschaft Perg, Bettina Wielach. Weiters gab an diesem Abend Unternehmenscoach Petra Baumgartner in einem kurzweiligen Statement Tipps, wie nachhaltiges Netzwerken gelingen kann.

"Unser großes Anliegen ist die gegenseitige Bestärkung und Inspiration von Unternehmerinnen durch ein lebendiges Netzwerk. Mit Kampagnen wie ‚Ich bin Unternehmerin PUNKT‘, oder ‚Unternehmerin für mehr Nachhaltigkeit‘ unterstreichen wir fortlaufend den wesentlichen Beitrag von Unternehmerinnen zur regionalen Wertschöpfung und widmen uns zentralen Zukunftsthemen unserer Zeit", so Bettina Wielach. Im Jahr 2024 sollen im Bezirk, Perg verstärkt erfolgreiche Übernehmerinnen als Vorbilder ins Licht der Öffentlichkeit gerückt werden. Das Veranstaltungsprogramm von Frau in der Wirtschaft Perg beinhaltet Betriebsbesichtigun-gen, Netzwerkveranstaltungen und Vorträge.



