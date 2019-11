Nerdalarm in der Bruckmühle

Elben und Kriegerinnen, Hexen und Magier tummelten sich letztes Wochenende in der Bruckmühle. Die zweite Ausgabe der Mühlviertler Mini Con (MMC) bot wieder ein spannendes Programm für die ganze Familie. An den Verkaufsständen konnte man sich mit Waffen, Schmuck, Comics, Kleidung und Zauberstäben, sprich mit allem eindecken, was das Cosplay-Herz begehrt. Bei Artists wie Anson Aguirre Firth aus Wien, Nydrawings aus Wels oder Myosote aus Linz konnte man aufwendige Originalzeichnungen und Drucke erstehen.

Der „Trading Card“-Bereich war durchwegs bevölkert von eifrigen Teilnehmern der Karten- und Rollenspiele. Bei einer elektronischen Variante von „Escape the Room“ musste man durch Lösen verschiedener Rätsel innerhalb eines Zeitlimits aus einem abgeschlossenen Raum entkommen. Tattoo-Artist Philipp Bronner durfte mehrere Besucherinnen und Besucher mit dauerhaften Erinnerungen verzieren.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Cosplay-Wettbewerbs begeisterten mit beeindruckend detailreichen Kostümen und durchwegs professioneller Darbietung. Elenya Frost, Naga Chan und n1kaj in der Jury fiel daher die Entscheidung sicher nicht leicht. Wer am Verkleiden Gefallen gefunden hatte konnte sich am Stand des oberösterreichischen Star Wars-Fanclub sein Gesicht kunstvoll bemalen lassen. Der unweigerlich aufkommende Hunger wurde stilecht mit einem „Findlingsburger“ bekämpft, bevor es zu einem der Workshops weiterging, wo etwa richtiges Posen für Cosplay-Fotos demonstriert wurde.

Thomas Baum und Tony Dolan auf der Bühne

Autor Thomas Baum (In drei Tagen bist du tot, Tatort, Rosenheim-Cops) gewährte Einblick in die Arbeit des Drehbuchschreibens und erläuterte anschaulich den langen Weg vom Buch zum Film. Für ihn war es die erste Teilnahme an einer Convention überhaupt. „Ich finde das sehr spannend, die Kostüme, die Figuren dahinter und freue mich sehr, dass ich hier sein kann!“ zeigte er sich sichtlich beeindruckt. Freude gab es auch bei den zahlreichen Gewinnern der Lotterie, die Gutscheine und Sachpreise mit nach Hause nehmen durften.

Stargast Tony Dolan, bekannt aus Filmen wie „Master und Commander – bis ans Ende der Welt“ mit Russell Crowe oder „Judge Dredd“ mit Silvester Stallone, erzählte auf sehr unterhaltsame Art und Weise von seinen Erlebnissen am Filmset. Was tun bei Seekrankheit während des Drehs? Wie schafft man es, an einem sonnigen Strand ein Gewitter zu inszenieren? Und wie schlittert man mit antiken Lederschuhen ohne Sohle möglichst elegant über ein nasses Schiffsdeck? Tony Dolan stand auch abseits der Bühne während der gesamten Convention für Fragen und Autogramme bereit und viele nutzten gerne die einzigartige Gelegenheit, mit einem echten Hollywood-Star zu plaudern. Samstagabend unterstützte Dolan, der auch Bassist und Sänger ist (Atomkraft, Venom Inc.), die Band „Hörst“ am Mikrofon bei einem Konzert, das die Nerdherzen höherschlagen ließ. Bei den allseits bekannten Titelsongs von „Ghostbusters“, „Sailormoon“ oder „Ducktales“ wurde lautstark mitgesungen.

Veranstalter Marcus Stricker zeigte sich zufrieden: „Harte Arbeit wird belohnt! Wir waren alle mit unserem Herzblut bei dieser Veranstaltung dabei. Ich bedanke mich beim ganzen Team und allen Helfern, ohne die das nie möglich gewesen wäre. Wir freuen uns schon auf die nächste Convention. Nächstes Mal wird es noch viel besser!“