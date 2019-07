Nerat führt Perger FP-Wahlliste an

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.

Zur anstehenden Nationalratswahl am 29. September schickt die FPÖ des Bezirks Perg drei Kandidaten ins Rennen. Der Bezirksvorsitzende der Partei, Landtagsabgeordneter und Vizebürgermeister von Mauthausen, Alexander Nerat (Bild) tritt als Spitzenkandidat zur Wahl an. Bundesrätin Rosa Ecker, Gemeindevorstand in Saxen, stellt ihre Erfahrung mit der Bundespolitik ebenfalls zur Verfügung. Für die Stadtpartei Perg kandidiert Stadtrat Andreas Gierer. Die Bezirksparteileitung der FPÖ hat diese drei Kandidaten einstimmig nominiert. Man wolle damit ein Zeichen der Kontinuität setzen, um eine Vertretung der Region mit Verantwortung und Vertrauen zu gewährleisten.