„Nehmt die Lage ernst“ - Behörde appelliert vor allem auch an Jüngere

ROHRBACH. „Da immer noch zu beobachten ist, dass viele Personen, speziell jüngere, den Ernst der Lage nicht erkennen, besteht der Aufruf sich an die von der Bunderegierung getroffenen Maßnahmen zu halten“, teilt die BEzirkshauptmannschaft Rohrbach mit.

Auch die jüngere Generation sei aufgerufen, soziale Kontakte einzuschränken und die Ausgangsbeschränkungen einzuhalten.

Seitens der Polizei werden Kontrollen durchgeführt. Das Nichteinhalten der Vorschriften kann mit bis zu 3.600 Euro bestraft werden. Inhaber von Betriebsstätten, die Sperren ignorieren können mit bis zu 30.000 Euro bestraft werden.

Was geschieht bei Verdacht?

Bei einem Corona-Verdachtsfall wird nach speziellen Sicherheitskriterien vorgegangen, die vom Gesundheitsministerium vorgegeben werden. Die erkrankte Person wird isoliert und einer Diagnostik unterzogen. Sämtliche Maßnahmen haben das Ziel, dass möglichst wenige Menschen in Österreich von dem Krankheitserreger infiziert werden. Seit heute ist auch das Rote Kreuz in Rohrbach unterwegs: Zum einen um die Ärzte zu entlasten, zum anderen um eine einheitliche Logistik zu gewährleisten führen seit gestern speziell geschulte Teams die Schnelltests bei Corona-Verdachtsfällen durch. Acht Mitarbeiter, allesamt diplomierte Gesundheitspfleger, Notfallsanitäter und Studierende der Medizin wurden allein in Rohrbach von der Ärztin Elisabeth Simon-Furtmüller mit dem Ablauf der Probenabnahme vertraut gemacht. Gelenkt wird das Fahrzeug von Rot Kreuz Mitarbeitern, die beim An- und Ausziehen der Schutzbekleidung assistieren, aber keinen Kontakt zum Patienten haben. „Im Bereich der Leitstelle Linz- Mühlviertel wurden vier solcher Teams installiert. Ziel ist es vor allem die Wartezeiten zu verkürzen und den hausärztlichen Notdienst zu entlasten. Den Transport übernimmt ein anderes Rot Kreuz Fahrzeug“, fasst Bezirksrettungskommandant Johannes Raab die Maßnahmen zusammen. Der Auftrag für die Probenabnahme wird von der jeweiligen BH , erteilt. Anlassfall ist grundsätzlich der Anruf eines Patienten bei der Hotline 1450, der die Kriterien für einen Verdachtsfall erfüllt.

