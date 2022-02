Nazi-Parolen auf Verkehrstafeln: Sprayer-Bande im Bezirk Rohrbach ausgeforscht

Die Polizeiinspektion Lembach hat die Bande ausgeforscht. Den Sprayern werden insgesamt 14 Sachbeschädigungen zur Last gelegt. Außerdem sollen sie gegen das Verbotsgesetz verstoßen haben, unter anderem seien Nazi-Parolen auf Schilder etc. gesprüht worden, teilte die Landespolizeidirektion am Montagabend mit.

Haupttäter war ein 25-Jähriger aus dem Bezirk Rohrbach, der die anderen fünf Burschen zu "Spitztouren" mitgenommen haben dürfte. In drei Nächten sollen sie in den Gemeinden Wegscheid, Neustift, Pfarrkirchen, Hörbich, Putzleinsdorf, Nebelberg, Altenfelden und Neufelden ihr Unwesen getrieben haben. Mehrere Verkehrszeichen, Wegweiser, Firmenschilder, Telefonmasten, Mauern und Wartehäuschen wurden besprüht. Es seien verschiedene Schriftzüge, Smileys, anstößige Abbildungen sowie nationalsozialistische Parolen hinterlassen worden, heißt es von der Polizei.

Den Geschädigten - darunter Straßenmeistereien, Gemeinden, Firmen und auch Privatpersonen - ist ein Schaden von rund 5500 Euro entstanden. Nach anfänglichem Leugnen waren die Täter geständig und erklärten sich bereit, die Schäden zur Gänze wieder gut zu machen.