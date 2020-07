Mit der Errichtung des Machlanddamms entstand in der Donau-Au zwischen Naarn und Saxen ein ökologischer Schatz, der in Europa seinesgleichen sucht. "Der Hochwasserschutz im Machland ist nicht nur für die Menschen ein Segen. Auch für die Natur entstand ein Mehrwert, der sich gewaschen hat", sagt Martin Kyek vom Technischen Büro für Ökologie in Salzburg.