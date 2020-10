Im aktuellen Schuljahr wird Unterricht im Freien vielerorts zur verordneten Corona-Maßnahme. In der 35 Schulkinder zählenden Naturpark-Volksschule St. Thomas am Blasenstein hat sich hierzu schon ein reicher Erfahrungsschatz angesammelt. "Wir waren auch früher schon viel draußen. Seit wir 2017 offiziell Naturparkschule wurden, können wir den Aufenthalt in der Natur noch gezielter in den Unterricht einbauen. Etwa durch Workshops mit Experten, regelmäßige Lehrerfortbildung oder eigene