Naturparadies für kleine Abenteurer eröffnet

Spaß und Spiel in der Natur genießen die kleinen Lembacher.

Über einen neuen Naturspielplatz freuen sich die Kinder und alle Erholungssuchenden in Lembach. Dieser Spielplatz, der vor allem von zahlreichen Freiwilligen in Zusammenarbeit mit der Bürgermeisterin Nicole Leitenmüller und Mitarbeitern der Gemeinde geplant, entwickelt und umgesetzt wurde, verspricht ein einzigartiges Spielerlebnis, das die natürliche Umgebung in den Vordergrund stellt. Der Naturspielplatz, der auf einem ungenutzten Teil der Seufzerallee errichtet wurde, ist ein wahres Paradies für kleine Abenteurer und Naturbegeisterte.

Mit seinen vielfältigen Klettermöglichkeiten, dem Wasserspiel mit Holzinsel, Balanciermöglichkeiten sowie einem Barfußweg bietet der Spielplatz viele Gelegenheiten für Kinder, die Natur hautnah zu erleben und ihre kreativen Fähigkeiten zu entfalten. "Dieser Naturspielplatz ist nicht nur ein Ort der Freude und des Spiels für unsere Kinder, sondern auch ein Symbol für unser Engagement für den Erhalt der Natur und die Förderung der Naturverbundenheit unserer jungen Generation", freute sich Leitenmüller anlässlich der Eröffnungsfeier. Zudem wurde der Naturspielplatz auch von Pfarrer Maximilian Pühringer gesegnet, damit die Kinder sicher und verletzungsfrei wieder nach Hause kommen.

