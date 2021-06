Hühner füttern, den Kräutergarten pflegen und auf der Löwenzahnwiese herumtollen: Das Leben in und mit der Natur ist das Um und Auf im Naturkindergarten Wolfing in der Gemeinde Engerwitzdorf. Soagar die Schafe am Bauernhof werden einmal jährlich geschoren. Die Pädagoginnen spinnen die Wolle, die dann von den Kindern zum Weben verwendet wird.