Gesichtsmasken sind in – oder vielmehr auf – aller Munde. Sie werden, so die Vermutung, noch lange zur Grundausstattung gehören. Schon in der ersten Phase der grassierenden Pandemie beschäftigte sich das Team der Naturfabrik Ahorn rund um Firmeninhaber Rudi Schneider mit Gesichtsbedeckungen aus natürlichen Textilien. 300.000 Gesichtsmasken wurden von 100 Näherinnen gefertigt. "Wir haben alles hochgefahren, was wir hatten", erzählt Schneider.