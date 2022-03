Ein frischer Wind prägte den diesjährigen Bezirksjägertag der Freistädter Jägerschaft. Das lag einerseits am neuen Austragungsort, der Messehalle 2 in Freistadt, andererseits aber auch an der Handschrift des neuen Bezirksjägermeisters Franz Auinger. Er setzte ein neues visuelles Konzept um, das auch digitale Präsentationsformen und eine Nachbetrachtung in Form eines YouTube-Videos beinhaltete. Und es war der erste Bezirksjägertag in Oberösterreich nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause.